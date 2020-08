Kaasasündinud suuprobleemide ja arstide vigade tõttu kannatanud Eesti naisele soovitakse annetustega naeratus tagasi anda

«Minu hammaste lugu on pikk ja sai alguse, kuna sündisin kurgulae- ja huulelõhega,» kirjutab Maie. Kaks hammast asetsesid suulaes, mis enne kurgulae operatsiooni tõmmati ära ja kurgulagi õmmeldi kinni. Alumine lõualuu on naisel etteasetsev ja kurgulae lõhe operatsiooni tõttu jäi ülemiste hammaste hambumus valeks. Samuti olid lapsena Maiel kõik hambad rahhiitsed. «Lapsena Kuulmis- ja Kõnehäiretega Laste Internaatkoolis õppides sain pidevalt hambaravi, kuid tulemused olid väga halvad,» kirjeldab 62-aastane naine.

Arstide vigade tõttu sai kogu suu viga

Maie on ravil käinud ka välismaal: «23-aastaselt käisin ravil tolleaegses Leningradis (nüüd Peterburi), kus lõigati kirurgiliselt läbi ülemine hammaskaar eesmärgiga ülemist suulage laiendada. Suulakke paigaldati kruviga suulaeplaat, mida teatud aja tagant keerati laiemaks. Selle tulemusel tekkis suu laest lapsena ära tõmmatud hammaste kohale avatud ühendus ninaneeluga.»

«Veel juhtus õnnetu lugu, kui sooviti võtta hammastest jäljend. Tol ajal oli jäljendi võtmiseks materjal, mis ajapikku kõvastus. Arst pani jäljendi materjali mulle suhu ja alustas vestlust teise arstiga. Kui ta uuesti minu poole pöördus, oli see kivistunud. Et seda kätte saada, lõhuti see rauaga suust välja. Selle tagajärjel said tõsiseid vigastusi 12 hammast ja viga sai kogu suu,» räägib daam, kes teistkordsest plaanist suulage laiendada keeldus.

«Nii on kogu minu elu olnud hammastega suuri muresid. Nii kaasasündinud eripära kui läbielatud traumade tõttu on hambad olnud väga halvas seisundis. Olen hoolitsenud nende eest parimal võimalikul moel, lasknud neid parandada ja hooldada sageli,» kinnitab Maie.

Korrast ära hambad tekitavad pidevalt muid tervisemuresid

Kaasasündinud eripärad ja läbielatud traumad on aga Maiele jätnud nii suure jälje, et ta on kõik need mitukümmend aastat võidelnud tihedate põletikkudega, hambad on mõrased ja õrnad, murduvad kergelt. «Minu eripärade tõttu tavalised lihtsad proteesid olukorda kahjuks ei paranda, neid pole võimalik kinnitada ja kanda.»

«Pärast läbielatut olen ikka soovinud oma hambad korda saada. Viimase aasta jooksul olen käinud konsultatsioonidel ja uuringutel ning minu puhul on alumiste hammaste osas ainus lahendus implantaadid. Üles saab panna büügelproteesi spetsiaalse suulaeplaadiga, mis katab ära kogu suulaelõhe ega lase toidul minna ninaõõntesse, mis võiks põhjustada seal omakorda põletikke.»

Lisaks hammaste probleemile on Maiel ka teisi suuri tervisemuresid, mille tõttu on talle määratud 100 protsenti töövõimetus. «Hoolimata sellest olen aktiivse eluviisiga ja soovin olla ühiskonnale ja inimestele kasulik veel palju aastaid,» räägib posiitivselt meelestatud naine.

«Hammaste korda saamine vähendaks oluliselt terviseriske, kuna pidevad põletikud kurnavad organismi väga. Minu elukvaliteet paraneks oluliselt ka ülemise korraliku suulaelõhe katva proteesi tõttu, sest praegu satub süües toit ninaõõntesse. Samuti saaksin süüa mitmeid toite, mis praegu on raskendatud kogu selle olukorra tõttu. Füüsilise tervise ja enesetunde kõrval paraneb kindlasti ka minu üldine enesetunne ja kasvab enesekindlus, kui lõpuks ometi saan jätta selja taha kogu selle nukra mineviku ja olla täisväärtuslik ühiskonnaliige veel pikkade aastate vältel,» lõpetab Maie oma kirja.

Osa vajalikust summast on juba koos

Heategevusfond Naeratuse Eest SA kogub Maie hambaraviks annetusi. Hambaravi läheb naisele maksma 12 550 eurot ning heategevusfondiga loodetakse koguda 7515 eurot. Tänu Maie enda aktiivsusele erinevate hambaravi toetuste otsimisel ning ümbritsevale toetavale kogukonnale on osa raviks vajalikust rahast koos: 285 eurot kohalikust omavalitsuselt, Eesti Haigekassalt 230 eurot ning 4520 eurot kristlikult organisatsiooni AmazingGrace kogukonnalt.

Amazing Grace kogukond loodab oma annetajate ringi abil tasuda kahe implantaadi ees ning on seni tasunud kõik uuringud ja konsultatsioonid. Kuid kuna tegu on suurte summadega, siis leiti ühes Maiega, et ehk on võimalik fondi abiga saada korda kõik tema hambad, et see ei jääks poolikuks protsessiks. «Toetame Maiet igati, käime temaga ka visiitidel kaasas ja oleme alati olemas. Loodame väga, et meil õnnestub koos heategevusfondiga Naeratuse Eest saada korda kogu tema õnnetu minevikuga hambad,» ütleb kogukonna esindaja.