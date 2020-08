Kanepi tarvitamine raseduse ajal on seotud suurema autismiriskiga

Meelelahutuslikul eesmärgil kasutatav kanep on Kanadas seaduslik, kuid see ei muuda seda rasedatele või imetavatele emadele turvaliseks. Health Canada ning Kanada sünnitusarstide ja günekoloogide ühing soovitavad rasedatel ja imetavatel emadel kanepit mitte kasutada. Kanepi pakenditel on ka sellekohased tervisehoiatused.

«Hoolimata nendest hoiatustest on tõendeid, et üha rohkem inimesi kasutab raseduse ajal kanepit,» ütles doktor Mark Walker, sünnituse, günekoloogia ja vastsündinute osakonna juhataja ning uuringu vanemautor. «See on murettekitav, sest teame nii vähe sellest, kuidas kanep mõjutab rasedaid naisi ja nende beebisid. Tulevased vanemad peaksid uurima võimalikke riske ning loodame, et sellised uuringud nagu meie oma aitavad.»