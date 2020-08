Koolide avamisega kaasneda võivast viiruslainest päästab ühiskonna mõistlik käitumine

Õpetaja Inggit Andini, kes kannab koronaviiruse leviku ohus ettevaatusabinõuna kaitsevisiiri, koos oma õpilastega Indoneesias Tangerangis koju tehtud klassiruumis 10. augustil 2020. Andini pakub lisatunde neile, kellel puudub juurdepääs Internetile, kuna kool on suletud ja puhangu tõttu on üle mindud veebipõhisele õppele.

Kuigi lapsed põevad COVID-19 tavaliselt kergemini kui täiskasvanud, leidub nende organismis viirusosakesi märkimisväärsel hulgal ja tõenäoliselt mängivad nad koroonaviiruse levikus olulist rolli, selgub avaldatud teadustöödest. Kuigi viimased juhtumid viitavad, et halbade asjaolude kokku langemisel võivad muutuda koolid haiguspesadeks, on see Euroopas nähtu põhjal siiski erand, vahendab ERR.