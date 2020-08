EL rahastab 128 miljoni euroga 23 uut koroonaviirusega seotud teadusprojekti

Rahastamiseks välja valitud 23 projektis osaleb 347 uurimisrühma 40 riigist, sealhulgas on 34 osalejat 16 riigist väljastpoolt ELi. Rahastamine aitab teadlastel võidelda pandeemia ja selle tagajärgedega, mõista paremini pandeemia käitumuslikku ja sotsiaalmajanduslikku mõju ning uurida suuri patsiendirühmi (kohorte) kogu Euroopas. Lisaks aitab see ettevõtetel suurendada valmisolekut toota ja võtta kasutusele juba valmis lahendusi ning arendada meditsiinitehnoloogiat ja digivahendeid. Need teadusuuringud täiendavad varasemaid jõupingutusi diagnostika, ravi ja vaktsiinide väljatöötamisel.