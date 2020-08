Tõustes peapööritust tundvatel inimestel võib olla suurem dementsuse risk

Järgmise 12 aasta jooksul hinnati osalejaid, et näha, kas kellelgi on tekkinud dementsus. Haigus tekkis kokku 462 inimesel ehk 22 protsendil. Uuringus leiti seos dementsusega ainult inimestel, kellel langes süstoolne vererõhk, mitte inimestel, kellel oli ainult diastoolse vererõhu või üldise vererõhu langus. Süstoolne on vererõhu näidu esimene või ülemine number. Süstoolseks ortostaatiliseks hüpotensiooniks loetakse vähemalt 15 mmHg langust pärast istuvast asendist tõusmist.