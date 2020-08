Tänapäeval kasutavad paljud inimesed nutitelefone ja tahvelarvuteid igapäevaselt. Teadlased on veendunud, et sellel on ajutegevusele pidurdav toime. Lisaks sellele, et aju ei vaja enam pingutust info meelde jätmiseks, meenutamiseks või originaalsete lahenduskäikude genereerimiseks, halveneb nutiseadmete kasutamise sagenedes ka keerukamate tekstide mõistmine, vahendab Medical News Today.