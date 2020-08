Pärast õpingute lõppu on ravikindlustuse jätkumiseks eri võimalusi

Kui lähed kutse- või ülikooli

Kui võtad akadeemilise puhkuse, siis ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu. Küll aga ei peatu ravikindlustus juhul, kui akadeemilise puhkuse põhjus on õpilase haigus, vigastus või kui õpilane on kindlustatud muul alusel (näiteks käib tööl või on lapseootel).