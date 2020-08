Väikest uuringut rahastas taimseid alternatiive tootev Beyond Meat. Uurijad võrdlesid ettevõtte toote tervisekasusid lihaga. Beyond Meat ei disaininud ega viinud uuringut läbi ning ei osalenud andmeanalüüsis.

Paljud taimsed alternatiivid nagu Beyond Meat sisaldavad suurel määral küllastunud rasvu ja lisatud naatriumi. Neid peetakse rohkelt töödeldud toitudeks, mis on valmistatud toiduisolaatidest ja ekstraktidest, mitte tervetest ubadest või hakitud seentest. Vanemuurija, Stanfordi meditsiiniprofessori Christopher Gardneri sõnul suurendavad need tegurid kõik südameveresoonkonna haiguste riski.