Eestis saavad kõik ravikindlustatud inimesed ühesugust kvaliteetset arstiabi, olenemata sellest, kas ja kui palju nad ise makse maksnud on. Eesti süsteem on aga maailmas üsna ainulaadne ning kolides teise riiki elama, võib tulla üllatusena, et seal ei olegi pääs arsti juurde kõigile tagatud. Eestlane Liis jagab oma kogemusi USA ravikindlustussüsteemiga.