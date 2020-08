Alpakad liitusid koroonaravimi otsingutega

Alpakad on osa projektist, mis võiks ühel päeval muuta nende kehas tekkivad ainulaadsed koroonaviiruse paljunemist takistavad antikehad võimsaks ravimiks ülemaailmse pandeemia ohjeldamiseks, vahendab The Age . Austraalia teadlased nakatasid viirusevastase ravi otsimisel alpakasid SARS-CoV-2ga.

Alpakad ja teised kaamellased toodavad kahte tüüpi antikehi, millest üks on sarnane inimese antikehadega ja teine on märkimisväärselt väiksem nano-osake. Selle imepisike mõõt muudab osakese väga tõhusaks organismi tunginud viiruse deaktiveerimisel. Projekti raames püütakse ekstraheerida ja puhastada loomade toodetud antikehi, et neid saaks hiljem inimestele süstida või lasta sisse hingata, et ennetada või ravida COVID-19.