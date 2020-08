Inglismaal Surrey ja Londoni lähistel vaikus enne tormi 12. augustil 2020. Troopilise kuumalaine mõjul on õhutemperatuur tõusnud 34 kraadini; ilmateenistuse teatel toob see kaasa tugevad äikesetormid ja vihmasaju. Olukord on raskeim taluda hingamisteede probleemidega inimestele.

FOTO: Alex Lentati/ZUMAPRESS.com/Scanpix