Väliseestlane Madalmaade arstiabist: kodukeemiavahend silmas tuli endal perearstikeskusesse kohale joosta

Sirli on Madalmaades elanud ja töötanud ligi kolm aastat. Tema sõnul on seal tervisekindlustuse omamine kohustuslik, kuid igaüks peab selle endale ise ostma ja selle eest iga kuu kindla summa tasuma. Kindlustust pakuvad erinevad ettevõtted ning valida saab mitmete pakettide vahel, mis määravad selle, millise teenusepakkuja juures ja milliseid teenuseid patsient saab.

Hollandis on tavaline, et pea kõigi terviseprobleemidega tegeleb esmalt perearst ning eriarsti juurde pääsemine on äärmiselt keeruline. «Tahtsin saada naistearsti arvamust seoses rasestumisvastase vahendi sobivusega, kuna mul oli varem sellega probleeme olnud. Pidin perearstiga pikalt kemplema, et teda veenda mind edasi suunama. Kui lõpuks saatekirja sain, siis teenus- ja analüüside tasud maksin lõpuks ikkagi ise, sest minu kindlustus neid ei katnud,» rääkis Sirli.