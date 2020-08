Eksperdid arutlevad: kas koroonaviirus levib passiivse suitsetamisega

Lühike vastus on: see on võimalik. Kuigi passiivse suitsetamisega koroonaviiruse levikut pole veel uuritud, siis samasugused eelmainitud tilgakesed levivad ka suitsetamise ja veipimisega. Lisaks, on võimalik et väiksemad tilgakesed püsivad õhus aerosoolina, rääkis California St. Jude meditsiinikeskuse kopsuarst Julie Lyou veebiväljaandele Health .

See tähendab, et passiivse suitsetamisega koroonaviirusesse nakatumine on võimalik. «Usutavasti võib eeldada, et hingamisteede tilkadest koosnev suitsupilv võib põhjustada Covid-19 ülekandumist,» ütles rindkere kirurg Osita Onugha. Väljahingamise ja suitsu väljahingamise vahe on ka see, et ühte saab läbi maski teha, teist mitte.