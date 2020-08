Valitsus süstis koroonaviiruse levikuga võitlusesse veel 3,5 miljonit eurot

Valmisoleku tõstmiseks on kavas luua terviseameti juurde 27 uut ametikohta ja värvata väljastpoolt kuni 44 inimest koostöö ja nõustamise tõhustamiseks, sh 20 inimest lähikontaktsete seireks regioonides.

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma ütles, et eesmärk on luua inimestele ja otsustajatele selge pilt Eesti tervishoiust, nakkushaigustest ja vaktsineerimisest. «Sõnumid ja soovitused elanikkonnale muutuvad kiiremaks ja täpsemaks,» selgitas ta. «Samuti suureneb terviseameti võimekus jälgida nakkusahelaid ja tuvastada kiiremini nakkuse levikut, et ei tekiks kohe vajadust kehtestada üleriigilisi piiranguid.»