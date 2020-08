Teadlased: Rootsi läbikukkunud karjaimmuunsuse eksperimendil võivad olla tõsised tagajärjed Skandinaavias ja kaugemal

Tervishoiuasutused ennustasid, et 2020. aasta maikuuks on 40 protsendil Stockholmi populatsioonist haigus põetud ja antikehad olemas. Tegelik levimus oli aga umbes 15 protsenti. Kuigi kliinilised uuringud näitavad, et raskelt haigetel koroonaviiruse patsientidel tekivad koheses ja varases taastusfaasis antikehad, leidub neid palju vähem kergelt haigetel või asümptomaatilistel patsientidel. See tähendab, et suure tõenäosusega ei teki neil immuunsust ja puudub kaitsevall edasise haiguse levimise vastu.