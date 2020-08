Nahahoolduse spetsialist: koroonaajal on hakanud sagenema «maskne»

Näomaski kandmine aitab takistada viiruse levikut piisknakkuse kaudu. Üha enam inimesi on seda mõistnud ja rahvarohketes kohtades maski kandmist tuleb järjest sagedamini ette. Koroonaviiruse puhangu ajal on sagenenud mure, et pidev maski kandmine põhjustab nahaprobleeme. Näonaha pidevast hõõrdumisest ja nahapooride ummistusest on täheldatud lõua ja põskede piirkonnas akne ehk «maskne» tekkimine, vahendab BBC.