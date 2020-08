Koroonaviiruse leviku takistamiseks kasutatava maski paigaldamisel ja kandmisel on oluline, et sellega ei puutuks silmi. Kuna viirusosakesed võivad organismi siseneda ka silmade kaudu, siis on eesliini töötajatel, sh klienditeenindajatel, vaja kaitsta ka silmi. Pildil silmi säästva maskiga ja kaitseprille paigaldav müüjanna Kolkatas, Indias.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus. Seega on enim kõneainet pakkunud maskide kasutamise vajadus, et takistada viirusosakeste jõudmist organismi nina ja suu kaudu. Oluline on aga kaitsta ka silmi, mis võivad samuti osutuda väravaks viirusele.