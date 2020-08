Venemaa äärealal nõutakse muhkkatku vastu vaktsineerimist

Mongoolia terviseministeerium teatas kolmapäeval, et muhkkatk tappis riigi lääneosas mehe. See on üks hiljutisi juhtumeid käputäie seas selles piirkonnas ja naaberriigis Hiinas. Siberi föderaalringkonnas asuva Tõva Vabariigi juht Sholban Kara-ool ütles, et kõik Ovjuri ja Mongun-Taiga kožuunide elanikud tuleks muhkkatku vastu vaktsineerida, vahendab Medical Xpress.