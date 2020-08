Soome mõtles ümber: soovitame kanda näomaski

Soome riiklik tervise ja heaolu instituut teatas eile, et soovitab kodanikel kanda teatud olukorras teiste kaitsmiseks näomaske. See on üks viise, kuidas koroonaviiruse levikut ennetada. THL rõhutab, et endiselt tuleks hoida turvalist kaugust, pesta käsi, köhida varrukasse või salvrätikusse ning vältida näo katsumist. Sümptomitega inimesed peaks vältima kontakte ja laskma ennast testida.