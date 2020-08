Viie päeva vanune Brianna vajab kiiresti elu päästvat südameoperatsiooni

Brianna sündis südamerikkega - tema suured veresooned, kopsuarter ja aort on oma koha vahetanud. Lapse elu päästmiseks tuleb teha esimese kahe elunädala jooksul operatsioon, mida Eestis täna teha ei saa. Opereerimata sureb aga 90 protsenti lastest esimesel eluaastal. Operatsiooni (ingl arterial switch operatsion ehk arteriaalse ümberlülituse operatsioon) käigus n-ö istutatakse aort ja kopsuarter oma «õigesse kohta» ja 95 protsendil on operatsiooni tulemus väga hea ning laps saab edaspidi elada täisväärtuslikku elu.

«Praegu ootame Helsingist sõnumit, millal sealne lastehaigla Brianna vastu saab võtta ning loodame, et meie toetajad tulevad kiiresti appi. Seni hoolitsetakse pisitüdruku elu eest Tartu Ülikooli Kliinikumi lasteintensiivravi osakonnas,» ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi strateegiajuht Siiri Ottender-Paasma. Ta lisas, et alles sel kevadel saadeti annetajate toel sarnasele operatsioonile pisike Georg, kes nüüd on tore ja tegus poiss ning valmistab oma vanematele palju rõõmu.