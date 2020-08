Teadlased: vanematelt alaealistele lastele proovimiseks antud alkohol ei kaitse neid, vaid suurendab sellega seonduvaid riske

Mõned vanemad arvavad, et lapsele alkoholilonksu proovimiseks andmine või neile ise alkoholi ostmine kaitseb neid ja paneb alkoholi osas targemaid otsuseid tegema. Austraallaste tehtud uuring näitab aga, et see on müüt.

FOTO: Caro / Schwarz/Caro / Schwarz / Scanpix