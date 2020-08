Tartu keskendub lähiaastatel tervisliku linnakeskkonna loomisele

Projektiga Health and Greenspace seotud tegevustes keskendutakse tartlastele ja linnakülalistele tervisliku ning elamisväärse linnakeskkonna loomisele. Tartu 2020.

Tartu on liitunud rohelisema linnakeskkonna loomiseks projektiga Health and Greenspace. Kas tartlaste ja linnakülaliste tervist puudutavate lahenduste osas on juba ka konkreetsemaid plaane tehtud, räägivad abilinnapea Raimond Tamm ja linnamajanduse osakonna projektijuht Jaanus Tamm.