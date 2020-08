Tervisekaitse spetsialist soovitab: kuus olulist nõuannet seenelistele

Kui endiselt kahtled, mis seenega võib tegemist olla, siis ära seda söö!

Tea, et mõned seened on salakavalalt kahjulikud

Paljud seentega seotud uskumused ja harjumused on edasi antud põlvest põlve. Näiteks on meil rahvasuus sageli levinud teave, et pilvikuid tuleks alati kupatada, kuid tegelikult on enamik neist ka ilma kupatamata head söögiseened. Vanemad inimesed korjavad sageli tänaseks mürgiste seente hulka kuuluvat tavavahelikku, kuid selles on tänu teadmiste arengule leitud kehavõõraid antigeene, mis põhjustavad antikehade teket ja tõsiseid immuunpatoloogilisi muutusi inimkehas.

Pilvik. FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS/Scanpix

Tavavahelik. FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Mürgistus võib kujuneda osadel inimestel kiiresti, kuid teistel alles mitme aasta pärast ning kõigil ei tekigi. Mõnede seente puhul võib mürgisus olla põhjustatud ka keskkonnamuutustest, kuna seentel on omadus koguda endasse kahjulikke aineid nii pinnasest kui õhust. Tinglikult söödav seen võib osadel inimestel põhjustada enamasti seedehäiretena avalduvat mürgistust, kuid teised võivad seda rahumeeli süüa (näiteks võitatik).

Isegi siis, kui seeneraamatus on seene juures märge «värskelt noorelt söödav» tähendab see siiski, et seent tuleb enne tarbimist kuumtöödelda, soolata või kuivatada. Väga vähestest seentest võib teha päris toorelt toitu, näiteks mõned šampinjonid, harilik kivipuravik või isegi noor tanuseen, kuid paljud inimesed saavad nendestki tõsised seedehäired.

Pea meeles – kui kahtled, ära söö!

Vanad ja väga ussitanud seened jäägu metsa alla

Ära korja seent, mis on vana — lagunevad seenevalgud võivad tekitada mürgistust. Vahel võib vana olla ka seen, mis tundub pisike ja noor. Ent korjamisel on siiski aru saada, et seen on metsa all juba liiga kaua olnud.

Ussitanud seente söömine on maitse küsimus. Kui on mõni üksik ussirada, siis tervisele olulist mõju sellise seene söömisel pole, kuid korralikult ussitanud seente puhul on enamasti tegemist juba vana seenega ning ka seenevalgud on hakanud lagunema. «Ussipuru» ei tasu kindlasti süüa.

Kui nüüd kahtled, kas süüa seent või mitte, siis pigem ära söö!

Seened ja alkohol ei pruugi kokku käia

Pea meeles, et on hulk seeni, mille tarbimine koos alkoholiga tekitab mürgistuse (tindikud, mõned heinikud, mürklid ja kurrelid jne). Mõnel juhul võib kahjulik olla ka mitu päeva, isegi kuni nädala jooksul varem või hiljem tarbitud alkohol. Ära unusta, et alkoholi sisaldavad ka mõned ravimid, tinktuurid jne.

Kui tunned end halvasti, otsi abi!

Kui kahtlustad mürgistust, võta ühendust mürgistusteabekeskusega (infotelefon 16662, www.16662.ee), kuid pea meeles, et nemad ei näe, ega tea, millist seent sa süüa võisid. Hea oleks, kui oskaksid seeneliigi ka öelda või vähemalt kirjeldada. Kui ei oska, helista ikkagi!

Väga häid koduseid vahendeid seenemürgistuse raviks ei ole. Kui anda mürgistatule aktiivsütt, siis selle kogused, mis efektiivselt aitavad, on üsna suured – täiskasvanule soovitatakse isegi kuni 200 tabletti või 50 grammi korraga. Oksendamise esilekutsumine on hea meetod seenemürgi edasise imendumise takistamiseks, kuid arsti juurde tuleks pöörduda ikkagi, kuna surmavalt mürgiste seente puhul võib ohtlik kogus mürki juba olla imendunud.

Ära looda, et mürgistus läheb ise üle. Kui oled täiesti kindel, et korjasid ainult seeni, mida tunned ja mis on ohutud, siis võib tõesti minnagi, kuid mitmete surmavalt mürgiste seente puhul (näiteks roheline ja valge kärbseseen) on mürgistuse kulus periood, kus toimub näiline tervenemine, kuid samal ajal areneb maksakahjustus. Seega kui on mürgistuskahtlus, võta ühendust arstiga.

Seepärast, kui kahtled, ära söö!

Õpi seeni tundma!