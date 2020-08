Erivajadusega inimesed saavad tänasel laulu- ja tantsupeol osaleda virtuaalselt

AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarjo Mändmaa sõnul osanud keegi möödunud aasta augustis Viljandis mõelda, et järgmine kord on kõik teisiti. «Et käesolev aasta on rahvajuttude aasta, on ka meie pidu sel korral rahvajuttude teemaline. Ja on, mida rääkida! Et oleme pidanud pea poole sellest ajast olema üksteisest kahe meetri kaugusel ja et virtuaalsest harjutamisest ongi saanud päriselt virtuaalne pidu.»