Saareriigis lõppes 102 päeva koroonavabadust: Uus-Meremaa taastab piirangud

Uus-Meremaa terviseameti peadirektor Ashley Bloomfield kinnitas eilsel pressikonverentsil Aucklandis alguse saanud 49 juhtumiga nakkuskollet. Ta lisas, et taas kehtestatakse karmimad eriolukorrameetmed, mis kestavad vähemalt 12 päeva.

Peaminister Jacinda Ardern teatas, et 1,5 miljoni elanikuga Aucklandis karmistatakse karantiinimeetmeid ja seatakse sisse taas liikumispiirangud. Inimestel kästakse olla kodus ning väljuda võib vaid hädavajalikeks liikumisteks. Lasteasutused tegutsevad vähendatud koosseisus; muuseumid, mänguväljakud ja spordiasutused jäävad suletuks. Mujal riigis on taseme võrra vabamad piirangud – keelatud on rohkem kui saja inimesega kohtumised.