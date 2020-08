Rahvastikuminister: juuli rõõmustas suure sündide arvuga

Rahvastikuminister Riina Solman kommenteeris sündide arvu öeldes, et juuli rõõmustas oma suure sündide arvuga. «Juuli on selle aasta kõige lasterohkem kuu, mil sündis 76 last rohkem, kui juunis ja lausa 332 last rohkem kui veebruaris,» täpsustas Solman. Ta lisas, et loodab augustikuust lausa selle aasta rekordit.

«Eks sündide statistika on tore andmestik, mida jälgida ja prognoosida. Kahjuks peame muidugi tõdema, et sünnitusikka jõuab Eestis üha vähem naisi ja seetõttu aastate lõikes hakkavad sündide arvud siiski kahanema. Usun aga, et õige perepoliitikaga saame siiski nii mõndagi ära teha ja käega löömiseks ei ole veel põhjust,» nentis Solman.

Kaksikuid registreeriti 21 paari, neist neli paari poisse, üksteist paari tüdrukuid ja kuus segapaari. Tallinnas registreeriti 467 sündi, Harjumaal 173, Hiiumaal 3, Ida-Virumaal 81, Jõgevamaal 27, Järvamaal 29, Läänemaal 26, Lääne-Virumaal 55, Põlvamaal 16, Pärnumaal 92, Raplamaal 36, Saaremaal 27, Tartumaal 186, Valgamaal 18, Viljandimaal 31 ja Võrumaal 20 lapse sünd.

Juulis olid populaarsemad eesnimed tüdrukutele Alisa, Sofia ja Eva (9). Poistele pandi enim nimeks Robin (15), Rasmus (11) ja Sebastian (9).

Eelmisel kuul sõlmiti 920 abielu, neist 91 notarite ja 102 vaimulike poolt. Lahutati 274 abielu. Juulis registreeriti 1256 surma.

Solman tõdes, et juuli on alati olnud abiellujate üks meeliskuid ning ka käesolev aasta ei erine selles osas. «Õnneks oli ka ilmataat pulmalistega üldjoones helde ning olen kindel, et ametlikku liitu astunud paarid said rõõmsalt pere ja sõpradega oma tähtpäeva tähistada,» nentis Solman.

Uus nimi anti 150 inimesele, neist eesnimi 32, perekonnanimi 111 ning ees- ja perekonnanimi 7 inimesele. Nimevahetajate hulgas oli 104 naist ja 46 meest.