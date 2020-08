See, miks mõned patsiendid nakatumise järgselt ei pruugi end haigena tundagi ja teised vaaguvad hinge, on arstide jaoks endiselt suur küsimus. Viimased uurimused on kinnitanud kõrge riskitegurina rasvumist, kusjuures koroonahaigete patsientide seas on täheldatud suurt erinevust ülekaaluliste naiste ja meeste haigustaluvuse osas.