Rasvumine suurendab Covid-19 surmaohtu meeste seas

Puhkajad Kanaari saartel, kus alates augustist on keelatud suitsetamine ilma distantsi hoidmata ja maski kandmine on kohustuslik. Playa del Ingles, Gran Canaria, 14. august 2020. Seni on kinnitust leidnud COVID-19 haiguse raskem kulg suitsetajatel. Uue uuringuga tuvastati seos keha kõrge rasvasisalduse ja tõsiste haigustüsistuste tekkimise vahel eelkõige üleliigse kõhurasvaga alla 60-aastastel meestel.

FOTO: BORJA SUAREZ/REUTERS/Scanpix