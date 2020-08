Eksperdid kogunevad arutama terviseinnovatsiooni ja apteegituru trende

EPALi tegevjuhi, proviisor Timo Danilovi sõnul võetakse konverentsil luubi alla apteegiteenuse tulevik ja sektori innovatsioon nii Eestis kui Euroopas. «Konverentsi välisesineja Iiri apteekide öiidu tegevjuhi Hr. Darragh O'Loughlin´i ettekanne keskendub apteegisektori tulevikule Euroopas. Kaardistatakse ära sektori positsioon ja ühiskonna ootused sektorile täna ning järgmise 10 aasta trendid. Eesti poolelt heidetakse pilk sellele, kus me täna Eestis oleme ja millises suunas liigume. Paneeldiskussioonis arutletakse aga selle üle, milline on apteegi roll tuleviku tervishoius,» tutvustas EPALi juht.

Terviseinnovatsiooni konverents on üks sektori olulisemaid üritusi ja sinna on oodatud kõik, kes soovivad olla kursis valdkonna trendidega. Lisaks apteegisektori kriisijärgsele olukorrale on konverentsil räägitav heaks lähtekohaks Eesti apteegisektori tuleviku eesmärkide püstitamisel.

EPAL on proviisorapteeke ja apteegipidajatele frantsiisiteenuse pakkujaid ühendav liit. EPALi eesmärgiks on tõsta apteekide rolli esmatasandi tervishoius ning arendada ravimiabi ja terviseteenuste osutamist apteegis. Liit on orienteeritud innovatsiooni ja kaasaegsete digilahenduste kasutamisele apteegisektoris, rahvusvahelisele suhtlusele ja koostööle. Muuhulgas on prioriteediks farmaatsiahariduse edendamine, apteekri elukutse populariseerimine ja apteekrite erialane täiendamine.