Hiina andis välja esimese Covid-19 vaktsiinipatendi

See on esimene Hiina poolt välja antud Covid-19 vaktsiinipatent, teatas riigile kuuluv ajaleht People’s Daily pühapäeval. Vaktsiin põhineb adenoviirusel.

CanSino on kinnitanud, et käivad kõnelused ka Venemaa, Brasiilia ja Tšiiliga, et alustada ka seal kolmanda faasi kliinilisi uuringuid.

Kui esimese ja teise faasi uuringutes selgub, et vaktsiin on tõhus ehk tekitab immuunsuse ja selle ohutusprofiil on hea, alustatakse kolmanda faasi uuringutega, kuhu kaasatakse rohkem inimesi, ja mille eesmärgiks on põhjapanevalt vaktsiini ohutust ja tõhusust tõestada.