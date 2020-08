Google plaanib lisada reisiotsingutele koroonaviirusega seotud olulist teavet

Googlest hotellide, lendude või tegevuste kohta infot otsides ilmub teade, kui konkreetse paiga puhul kehtivad reisinõuanded või piirangud. Hiljuti lisati Google Mapsi teave ka koroonaviiruse kontrollpunktidest ja piirangutest, et inimene saaks oma teekonnal sellega arvestada. Piirangute ja soovituste muutudes lisatakse sel nädalal teavet konkreetsete sihtkohtade kohta.

Näha on teave avatud hotellide protsendist ühes saadavusega ning riigis või linnas toimivatest lendudest. See info tugineb eelneva nädala lendude ning hotellide andmetele, mille allikateks on Google Flights ja Google Hotels.