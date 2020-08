Irja Lutsar: kui piirangud tulevad, ei peaks need olema laia labidaga löödud

«Me peaksime elama uute reeglite järgi ja mitte kogu kontsentratsiooni panema piirangutele. Need reeglid, mida me oleme kõik selgeks õppinud, et nii kaua, kui võimalik, hoiduda piirangutest,» sõnas teadusnõukoja juht viroloogiaprofessor Irja Lutsar.

«Kontsentreerime sellele, mida me saame teha, et piiranguid tarvis ei oleks. Ja kui need piirangud tulevad, siis need olgu fokuseeritud, mitte laia labidaga löödud,» ütles Lutsar.