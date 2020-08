Haiguse peiteaeg on aeg nakatumise ja sümptomite ilmnemise vahel. Kuigi see varieerub inimesiti, aitab nakkushaiguse keskmise peiteaja teadmine levikut paremini kontrollida. Selle põhjal määratakse karantiini kestus, mõistetakse haiguse edasikandumist ning tuvastatakse nakkusallikaid.

Koroonaviiruse peiteajaks on hinnatud neli kuni viis päeva. Kuna haigus on uus, siis on see hinnang ebakindel ning uuringud piiratud. Teadusajakirjas Science Advances avaldatud uuring näitab, et Wuhani nakatunute peiteaja mediaan on 7,76 päeva. Uuring põhineb seni suurimal valimil.