Rootsi piiskopi hämmastavad säilmed 17. sajandist jutustavad tuberkuloosi ajaloost uut

Teadusajakirjas Genome Biology avaldatud teadusartiklis esitlevad Max Plancki inimajaloo instituudi, Lundi Ülikooli ja Rootsi Loodusloomuuseumi teadlased seni kõrgeima kvaliteediga iidse tuberkuloosibakteri genoomi analüüsi. Uurijad viitavad, et patogeen mycobacterium tubercolosis on seniarvatust palju noorem.

Kui antropoloog Caroline Arcini ja tema kolleegid loodusloomuuseumist leidsid piiskop Peder Winstrupi hämmastavalt hästi säilinud kopsudest lupjunud osi, teadsid nad, et asja on vaja edasi uurida. «Kahtlustasime, et need on kopsuhaiguse jäänused ning tuberkuloos oli kandidaatide nimekirjas esimeste seas. DNA analüüs oli parim viis selle tõestamiseks,» ütles Arcini.