Hispaania koroonahaare tugevneb: Andaluusia karmistas piiranguid

Suitsetamiskeeld hõlmab avalikus kohas suitsetamist, kui ei ole võimalik distantsi hoida vähemalt kaks meetrit. Kõne all olevast üheteistkümnest meetmest on enamus seotud ööeluga – alates kella ühest öösel suletakse ööklubid, baarid ja restoranid. Lisaks asutuste öisele sulgemisele tuleb hotellides ja restoranides hoida laudadel 1,5 meetrit vahet. Grupis võib olla maksimum kümme inimest ja hotellides on keelatud uute külastajate vastuvõtt pärast keskööd. Reeglite järgimist kontrollivad kohalikud korravalvurid.