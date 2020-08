Südamekloppimise ja tundlikkushäirete põhjuseks võib olla olulise vitamiini puudus

Uuringutest on ilmnenud, et inimestel, kes sõid vegan- ja taimetoite, oli väiksem südamehaiguste risk, kuid insuldirisk oli 20 protsenti suurem. Teadlaste arvates võib seda seostada B12-vitamiini madala tasemega, kuid seose kinnitamiseks on vaja veel uuringuid.

FOTO: Shutterstock