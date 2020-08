Tervisemurega inimesi saab toetada annetuskeskkonnas «Ma armastan aidata»

«Anneta terviseks!» kampaanias saab annetada kaheksale organisatsioonile, et nad jõuaksid rohkemate abivajajateni. Nii kutsutakse üles annetama näiteks vähihaigete nõustamiseks ja raviks, kuulmisuuringu aparaadi soetamiseks, vaimse tervise nõustamiseks ja lähisuhtevägivalla all kannatanud naiste hambaraviks.

«See tuleb üks eriline kampaania – toome meie jälgijateni nende inimeste lood, kes on vastavalt organisatsioonilt kas abi saanud või ise selle organisatsiooni loonud,» rääkis Swedbanki toetustegevuste juht Merje Klopets . «Kõik lood on isiklikud ja südamesse minevad ning toovad ehedalt välja, miks on oluline selliste organisatsioonide kaudu abivajajaid toetada,» lisas ta. Swedbank on otsustanud suunata ärajääva suvise kliendiürituse eelarve annetuseks ja toetab kampaanias osalevaid organisatsioone kokku 30 000 euroga. Toetus jaguneb organisatsioonide vahel võrdselt.

«Anneta terviseks!» lehel on võimalik annetada järgmistele organisatsioonidele: Heaolu ja Taastumise Kool, Kingitud Elu, Naeratuse Eest, Eesti Vaegkuuljate Liit, Lahendust.net, Eesti Pimemassööride Ühing, Tallinna ja Harjumaa Autismiühing ning Eesti Vähiliit. Lehekülg on www.armastanaidata.ee/tervis .

Teiste organisatsioonide seas saab annetada Tallinna ja Harjumaa Autismiühingule, et toetada autismispektriga laste ja noorte peredele ning nendega tegelevatele spetsialistidele mõeldud tugigruppide korraldamist. «On hästi oluline, et autistlikel inimestel oleks pidev kokkupuutepunkt neid ümbritseva maailmaga ning nende peredel ja spetsialistidel oskused ning teadmised, kuidas autismiga inimesi aidata ja toetada. Tugigrupid seda eesmärki täita püüavadki,» ütleb juhatuse liige Natali Hanni. «Erivajadusega lastega tegelemine on andnud mulle teadmise, et kõik on võimalik, sest pole olemas kindlaid elamise reegleid,» lisas Hanni.