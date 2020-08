Toidupank ootab sügiseks lahkeid abikäsi

Toidukogumispäevad toimuvad 49 erinevas toidupoes üle Eesti. Esindatud on Prisma, Rimi, Selveri, Coop’i ja Maxima toidupoed. Toidukogumispäevadel on eraisikutel võimalus kaasa lüüa Toidupankade töös ning teha mõnetunnine heategu, mis aitab muuta kellegi elu paremaks.

Toidupanga juhataja Piet Boerefijn ütles: «Vabatahtlike panus on meie jaoks väga oluline. Kui saate oma kohalikus poes olla vabatahtlikuna mõned tunnid abiks ja kaasata sellesse ka oma sõpru, perekonda ja kolleege, siis sellel on väga positiivne mõju kohaliku piirkonna abivajajate jaoks.»

Piet Boerefijn lisas: «Töötute hulk on viimastel kuudel kasvanud ja see väljendub ka Toidupanga toiduabi saajate arvu kasvus. Toidukogumispäevadel tehtud eraisikute annetused on toimetulekuraskustes inimeste abistamisel alati olnud suureks toeks. Ka sel sügisel tahame koguda toitu nendele, kes seda väga vajavad.»

Eesti Toidupank on asutatud 2010. aasta märtsis selleks, et leevendada vaesusprobleemi Eesti ühiskonnas ja võidelda toidu raiskamise vastu. Samast aastast on korraldatud ka regulaarselt toidukogumispäevi. Tänaseks tegutseb Eesti 15 Toidupanka, kes töötavad päevast päeva selle nimel, et päästa kaubandusest söögikõlbulik toit ja jagada see puudust kannatavatele inimestele.