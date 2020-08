Malaariaraviks tõhus preparaat leiab meditsiinis enim kasutust reumaatiliste haiguste puhul. Teadustööst ilmnenu tulemusena on enamik tervishoiuteenuse pakkujaid loobunud hüdroksüklorokviini kasutamisest Covid-19 haigusest tingitud sümptomite leevendamiseks. Avalikkuses on aga hoogustunud hüdroksüklorokviini mõju ülistavad sõnavõtud, kuigi teadlased on tõsiste kõrvalmõjude tekkimise pärast ravimi kasutamise vastu.