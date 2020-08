Teadustööst ilmnenu tulemusena on enamik tervishoiuteenuse pakkujaid loobunud hüdroksüklorokviini kasutamisest Covid-19 haigusest tingitud sümptomite leevendamiseks. Teadlaste arvates on kahetsusväärne, et mitmed avaliku elu tegelased propageerivad ravimit, mis on osutunud ebatõhusaks ja ohtlikuks tänu tõsistele kõrvaltoimetele. Teadlased loodavad, et meditsiiniteemadel kuulatakse rohkem tervisespetsialiste ja teadlaseid, et asjatundmatute ja populistlike väidete saatel ei tekiks apteekides põhjendamatut ravimite puudust ega eluohtlikke kõrvalmõjusid koroonahaigete raviprotsessis.