Teadlastel õnnestus piimašokolaadile kohvipuru ja muid toidujääke lisades seda tervislikumaks muuta

Ameerika Keemiaühingul käib parajasti mitmepäevane veebikonverents, kus tehakse enam kui 6000 põnevat teadusettekannet. Muuhulgas antakse teada, et ülemaailmset lemmikut, piimašokolaadi, saab kombineerida maapähklinahkade ja teist tüüpi jääkidega, et selle antioksüdandilisi omadusi parandada. Seni on tume šokolaad olnud kõrge fenoolsete ühendite sisaldusega, mis võib anda antioksüdantidest tulenevat kasu tervisele, kuid see on ka kõvem, mõrkjam šokolaad.