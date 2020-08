Lisati veel kolm Alzheimeri tõve riskifaktorit

ERR vahendab, et need üheksa, mis juba varem risikifaktoritena kirjas olid, on: lapseeas puudulikuks jääv hariduskogemus ehk koolis mittekäimine, täiskasvanueas kuulmise kaotamine, kõrge vererõhk, ülekaal, suitsetamine, depressioon, sotsiaalne isoleeritus, füüsiline passiivsus ning vanemas eas väljaarenenud diabeet.