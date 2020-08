Pooled lapsevanemad vaidlevad vanavanematega laste kasvatamise pärast

«Palgates väljastpoolt lapsehoidja on normaalne kohe vanemate reegleid arutada. Peres on mängus muud dünaamikad: ei soovita vanaema tundeid haavata,» ütleb Clark. «Raskete vestluste vältimine võib abi küsides mugavam olla, kuid kui algusest peale ei seata selgeid piire, on asju hiljem keeruline parandada ning see võib tekitada ühist vastumeelsust.»

Küsimata nõu andmine võib tunduda piiride ületamisena kui seda juhtub sageli või kriitilisel viisil. Vanemad võivad vastata öeldes, et nad hindavad nende nõuandeid või öelda järgnevat: «Tean, et näed asju teisiti, aga hindan, kui teed seda lapsi vaadates hoopis nõnda. See on meile oluline.»

Lapsevanemate ja vanavanemate ühisosa leidmine

Vanemad peavad samuti mõningates valdkondades paindlikud olema. Vahel reeglite painutada laskmine on normaalne sõltuvalt sellest, kui sageli lapsi nähakse ning kas nad on endiselt turvalises ja tervislikus keskkonnas. Clark märgib, et kuigi järjepidevus on vanemluses oluline, on normaalne teha erandeid eriliste olukordade või inimeste puhul.

«Mõned vanavanemad ootavad võimalust lapselapsi hellitada ning naudivad pehmekesteks olemist,» ütleb Clark, «Nad võivad seda näha tuleproovina ning millegina, mis teeb suhte eriliseks.»

«Muidugi on äärmuslikke juhtumeid, kus erinevad stiilid võivad olla problemaatilised, seda eriti siis, kui need mõjutavad laste käitumist kodus. Sellisel juhul peaksid pered nende probleemidega tegelema. Kuid on ka okei, kui vanavanemad ei tee kõike nii nagu vanemad.»

Hoolitsemine, et konfliktid ei rikuks peresuhteid ära

Vahel võib see, kui vanavanemad pere seatud reegleid eiravad, muutuda liiga suureks probleemiks, et sellest vaikida. Kuid Mott Polli andmeid vaadates võib vanavanemate vastuvõtlikkus vanemate valikutele ja majapidamiseeskirjadele olla perekonniti erinev. Kui vanemlust puudutavates küsimustes tekivad erimeelsused, on 43 protsenti vanematest palunud vanavanemal oma käitumist muuta. Ligi pool nendest vanematest ütleb, et vanavanemad on ka seda teinud.

36 protsendi vanemate sõnul nõustus vanavanem muutuma, kuid ei teinud seda. 17 protsendil juhtudest keeldus vanavanem sellest palvest. «Vanavanemate koostöö palvega oli tugevalt seotud vanemate kirjeldusega sellest, kas erimeelsused on väikesed või suured,» selgitas Clark,« Mida suurem konflikt, seda väiksema tõenäosusega vanavanemad midagi muutsid.»

Kui vanavanemad nendest palvetest keeldusid, piirasid vanemad suurema tõenäosusega aega, mis laps nendega veetis. «Vanemad ja vanavanemad ei pruugi alati olla vanemluse osas üksmeelel, kuid kui konflikte ei lahendata, ei võida keegi,» ütleb Clark.