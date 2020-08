Confido avab Tartus suurima kiirkliiniku

Confido Healthcare Groupi juhatuse liikme Tarmo Kärsna sõnul on Tallinna kaubanduskeskustes eelmise aasta lõpus avatud esimesed kiirkliinikud väga hästi käima läinud ning neil on juba tekkinud oma kindel koht Eesti meditsiinisüsteemis. «Tartus avame Lõuna-Eesti inimeste jaoks senistest juba pea kaks korda suurema, ligi 270 ruutmeetril laiuva moodsa kiirkliiniku, kuhu saab oma tervisemurega ka nii-öelda elavas järjekorras pöörduda,» kirjeldas Kärsna.

Uus Confido Kiirkliinik avatakse Lõunakeskuses keskseimas asukohas, otse peasissepääsu kõrval ning sellel on sissepääs nii keskusest kui ka tänavalt. Patsiente hakatakse teenindama keskuse lahtioleku aegadel. Kiirkliiniku ehitustööd Lõunakeskuses algavad septembris ja Confido Kiirkliinik avab Tartus uksed selle aasta detsembris.

Lõunakeskuse tegevjuhi Marju Jeedase sõnul külastab keskust praegu ligi pool miljonit inimest kuus, kelle seas on mitte ainult tartlased, vaid ka väga palju inimesi naabermaakondadest. «Lõunakeskuse suurim tugevus ongi see, et ühes kohas saab kogu pere pea kõik asjad aetud – osta soovitud kaubad, külastada vajalikke teenusepakkujaid ning lahutada pere ja sõpradega meelt. Värske Confido Kiirkliiniku valmimise järel muutub ka kiire ning kvaliteetne meditsiiniteenus oluliselt kättesaadavamaks väga paljude Lõuna-Eesti inimeste jaoks,» märkis Jeedas.