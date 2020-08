Põhjused, miks uriin ebameeldivalt haiseb ning mida ette võtta

Vedelikupuudus

Urogünekoloog Sonia Dutta sõnul on vedelikupuudus number üks haisva uriini põhjus. Jääkprodukte on vedeliku kohta vähem ning need põhjustavad haisvat uriini. Meetoonis või tumeoranž uriin viitab, et tuleb rohkem vett tarbida. Kahvatu või läbipaistev kollakas toon näitab, et vedelikku on piisavalt ja uriin haiseb mingil teisel põhjusel.

Teatud toitude söömine

Spargel on kurikuulus haisva uriini tekitaja. Dr Dutta sõnul on inimeste seedimine erinev ning mõned inimesed pääsevad spargli söömisest muutusteta uriinis. «Ilmselt on see tingitud sellest, et nendel inimestel pole selle täielikuks lagundamiseks vajalikku ensüümi.» selgitab ta.

Spargli täielikuks lagundamiseks vajaliku ensüümi olemasolul teeb keha väävli metaboliiti, mis võib uriinile tekitada väävli või ammoniaagi lõhna. Teised toidud nagu brüsseli kapsas, sibul, küüslauk, karri, lõhe ja alkohol võivad sarnaselt mõjud. Kui tead, et mingi toit paneb uriini haisema, siis tulekS Dutta sõnul rohkem vett juua, et lõhn poleks nii märgatav.

Kohvi joomine

Kehas lagunevad kohvi metaboliidid panevad Dutta sõnul uriini haisema. Tegu on ka diureetikumiga, mis paneb keha rohkem vett ja soolasid väljutama. Seega võib kohv lisaks tekitada dehüdratsiooni. Seega võib uriin haiseda ka seepärast, et see on tavapärasest kontsentreeritum.

Põiepõletik

Põiepõletik tekib, kui bakterid pääsevad kuseteede süsteemi läbi ureetra ava ning hakkavad põies paljunema. Bakterid võivad uriini haisema panna ning dr Dutta sõnul esineb ilmselt teisigi sümptomeid nagu sagedasem vajadus tualetis käia, põletav tunne urineerides ning isegi hägune või verine uriin.

Seennakkus

Seened elavad mikroorganismidena loomulikult mitmetes kehaosades, kaasa arvatud tupes. Kuid kui seente kasv läheb käest ära, tekib nakkushaigus. Tupeseen on tupes, kuid kuna ureetra on nii lähedal tupele, võib uriin naabernakkusest lõhna saada, selgitab dr Dutta. Põiepõletikule sarnaselt kaasnevad sellega teised sümptomid nagu sügelus, punetus, vagiina ja häbeme paistetus ning paks valge eritis.

Suguhaigus

«Mõned suguhaigused võivad põhjustada uretriiti või kusejuhapõletikku,» ütleb dr Dutta. «Midagi, mis põhjustab põletikku või ärritust, võib potentsiaalselt seostada bakterite või mäda või verejooksuga, mis võib muuta uriini lõhna.» Klamüüdia, trihhomonoos ja gonorröa on suguhaigused, mis põhjustavad kõige sagedamini uretriiti. Kuid isegi, kui suguhaigus ei põhjusta uretriiti, võib uriin ikkagi ärritunud tupest lõhna külge saada, lisab ta.

Neerukivid

Kõik, kellel on olnud neerukivi, teavad, kui valus see võib olla. Neerukivid tekivad siis, kui sool ja muud uriinis leiduvad mineraalid kleepuvad kokku ja moodustavad kõvasid kivilaadseid ladestusi. Need võivad olla nii väikesed kui liivataolised terad või kruusatükkide suurused.

«Neerukivid võivad koguda baktereid ja viia nakkuse või mõnikord verejooksuni,» ütleb dr Dutta. «See võib seejärel muuta uriini lõhna.» Muud neerukivide sümptomid hõlmavad selja-, külje- või kubemevalu; iiveldust või oksendamist; sagedast urineerimist; verd uriinis; valu urineerimisel; ja palavikku. «Neerukivid pole kunagi lihtsalt haisev uriin,» lisab ta, «Seal on ka teisi sümptomeid.» Kivid läbivad uriini tavaliselt ilma vajaduseta ravi järele. Kuid pöörduge arsti poole, kui teil esineb tugev valu, oksendamine, verejooks või nakkusnähud.

Diabeet

Diagnoosimata diabeediga inimesed «valavad oma uriini suhkrut», ütleb dr Dutta. Nimelt ei suuda nad töödelda suhkrut sarnaselt enamikule, mis tähendab, et neil on veres liigselt glükoosi, millest keha seejärel uriini kaudu vabaneda üritab. «Kui uriinis on lisasuhkur, siis see annab sellele magusa ja puuviljase lõhna,» selgitab ta. Kontrollimata diabeediga inimesed peavad ilmselt sagedamini ja kiiremini tualetis käima, kuna suhkur ärritab põit. Diabeedi kahtluse korral tuleks esimesel võimalusel arstiga kohtuda.

Vitamiinid