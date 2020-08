Algab ulatuslik koroonaviiruse levimuse uuring

Uuringus osalemine on tasuta ja selleks ei ole vaja saatekirja, testida saavad end perearsti juures või Kuressaare haiglas kõik Saare maakonna elanikud, kes seda soovivad.

Uuringus kasutatakse antikehade määramiseks laboratoorset testi, mis tehakse veeniverest ning on osalejatele tasuta.

Tegemist ei ole tavapärase Covid-19 testiga, mis võetakse ninaneelust. Antikehade määramiseks võetakse vajalik proovimaterjal veeniverest. «Koroonaviirusinfektsiooni läbipõdemisel või viirusega kokku puutumisel tekivad verre viirusevastased antikehad. Just antikehade test aitab tuvastada, kas organismis on tekkinud koroonaviiruse antikehad ehk kas inimene on haiguse läbi põdenud või sellega kokku puutunud,» selgitab Saaremaa perearst Mari Soots.