Tehisintellekt jääb meile tihti oma tehnilise olemuse pärast mõistatuseks. Seega tundub ka võimatu, et võiksime kunagi tehisintellektiga samastuda. Lühifilmi «I, Human» («Mina, inimene») kommunikatsioonijuht Anni Türkson vestleb neuroteadlase Jaan Aruga tehisintellekti, loovuse, loomuse ning ka Elon Muski uusima idee üle.

Loovuse üks osa on protsess ise ning lõpptulemuse nimel pingutamine. Tehisintellekt võib aidata jõuda sinna, kuhu keegi teine ei ole jõudnud. Tehisintellekt õpib varasemaid mustreid ja jõuab nende põhjal kindlas raamistikus loogilise tulemini. Inimesed otsivad aga alati midagi uut, suuremat ja paremat. Inimese aju keerukust näitab see, kui palju on igapäevategevustes iseenesestvõetavust – alles tehisintellekti programmeerides selgub, kui palju vahesamme tuleb talle millegi tegemiseks selgeks õpetada.