Populaarne toit osutus koroonaposiivseks – kas seda on ohutu süüa?

Tellijale

Koroonaviirus tuvastati eelmise nädalal kolmapäeval Shenzheni Longgangi linnaosas imporditud külmutatud kanatiibade partiist võetud pinnaproovist, teatati avalduses. Ametnikud kaubamärki ei nimetanud.

Tervishoiuasutused, sealhulgas Maailma terviseorganisatsioon (WHO) ja USA haiguste tõrje ja ennetamise keskused, on öelnud, et toidu kaudu nakatumise võimalus on väike.

Brasiilia loomsete valkude liit (ABPA) ütles oma avalduses, et analüüsib juhtumit ja kordas, et «puuduvad teaduslikud tõendid selle kohta, et liha viirust edasi kannaks». Praegu pole veel selge, millal pakend saastus.

Koroonaviirused ei saa toidus paljuneda; nende paljunemiseks on vaja looma või inimese peremeesorganismi, teatas WHO.

Hong Kongi Hiina ülikooli hingamisteede meditsiini ekspert David Hui Shu-Cheong ütles, et Hiinas positiivse testitulemuse saanud toiduained olid peaaegu kindlasti saastunud pakendamise ajal.