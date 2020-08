Koduvägivalla all kannatavate naiste toetuseks kõlab koorimuusika

Laupäeval, 22. augustil kell 20 Tallinna Jaani kirikus esiettekandena kõlav «Maarja missa» on pühendatud kõigile koduvägivalla all kannatanuile.

Teadaolevalt on iga teine vägivallakuritegu Eestis seotud perevägivallaga. Eelmisel aastal registreeriti üle 4100 perevägivallakuriteo. «Tõenäoliselt suurendab seda numbrit tänavu veelgi isolatsiooni nõudnud koroona-kevad,» ütles dirigent Endrik Üksvärav.

Maarja missa on pühendatud Eesti naistele, kes on kaotanud läbi vägivalla iseenda.

«Tegemist on väga valusa teemaga, enamaltjaolt suletud teemaga, mis teeb lahenduste leidmise ülimalt keeruliseks. Kuid seda enam peab sellest rääkima, et tekiks julgus muutusteks. Abi ja nõu küsimine on juba suur samm edasi. Antud teosega soovime omaltpoolt teemale tähelepanu pöörata, tehes seda meile omaselt – läbi muusika,» lisab dirigent.

«Alandamine, mõnitamine, sihilik solvamine, ahistamine, kiusamine, verbaalne ja füüsiline vägivald on olnud meie ühiskonna tülgastav osa. Vägivald ei tunne geograafilisi, ideoloogilisi ega ka seisuse piire,» ütles helilooja Maria Faust. «Mitte ükski raamat, religioon ega ka kahjuks see muusikateos ei suuda lõpetada sõda meis endis. Lootus on, et see teos pakub lohutust ja veidi usku, et ühel päeval lõikab inimkond end lahti põhjuste ja tagajärgede ketist.»