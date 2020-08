Kaitserõivastes tervishoiutöötajad Ebola viirushaiguse tagajärjel surnud lapse kirstuga Benis, Kongo Vabariigis 15. detsembril 2018. Kuna Ebola ohvrid on nakkusohtlikud ka pärast surma, siis kehtivad nende ärasaatmisel ranged erinõuded viiruse leviku takistamiseks.

Ebola viirus põhjustab inimestel väga raske, sageli letaalse kuluga haigestumise. Viimase kümne aasta jooksul on Ebola põhjustanud raskesti kontrollitavaid haiguspuhanguid, millest viimatised leidsid aset Kesk- ja Lääne-Aafrikas. Hiljuti said teadlased jälile, miks puuviljatoidulised nahkhiired, kes on Ebola viiruse peremeesloomad, taluvad viirusnakkust inimestega võrreldes märgatavalt kergemini.